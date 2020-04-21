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Коронавирус забирает молодых: на Буковине погибли два брата

STYLERКоронавирус    21.04.2020 - 16:43
Коронавирус забирает молодых: на Буковине погибли два брата
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Черновцах коронавирус забрал жизни двух молодых братьев, которым не было и 30 лет

Коронавирус в Украине был диагностирован у 6125 пациентов. С начала эпидемии скончался 161 человек, 10 из них – за последние сутки. В Сторожинце Черновицкой области умер 25-летний мужчина, у которого подозревают COVID-19.

Смерть молодого человека из села Иживцы подтвердил председатель Сторожинецкой РГА Дмитрий Балинов. Известно, что молодой человек находился несколько дней в реанимации и его состояние врачи оценивали как очень тяжелое. Последние несколько дней он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

На выходных в этой же больнице умер младший брат пациента, которому было 19 лет. У обоих братьев подозрение на коронавирусную болезнь, но на данный момент точные результаты диагностики еще не известны. В больницу молодые люди попали с диагнозом "двухсторонняя пневмония".

Стоит отметить, что Черновицкая область возглавляет антирейтинг по заболеваемости коронавирусом в Украине. С начала эпидемии там было зарегистрировано 988 человек с COVID-19, из которых выздоровели – 31 пациент, а 16 человек скончалось. За последние сутки в области было зафиксировано 82 случая COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве за выходные от коронавируса погибли четыре человека, в том числе и 31-летний мужчина. Как объясняют медики, у всех погибших пациентов были серьезные сопутствующие заболевания, такие как болезни сердца, сахарный диабет, гипертония.

В Черновицкой области 43 пациента в тяжелом состоянии из-за коронавируса Коронавирус мог поразить 200 тысяч украинцев. Если бы не карантин
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