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В Киеве за выходные скончалось от коронавируса 4 человека: что о них известно

STYLERКоронавирус    20.04.2020 - 22:12
В Киеве за выходные скончалось от коронавируса 4 человека: что о них известно
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Медики рассказали детали о гибели четырех человек в Киеве от COVID-19

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек. По данным на 20 апреля, количество погибших увеличилось до 151 человека. За праздничные выходные в Киеве скончалось от COVID-19 четыре человека и самому младшему исполнился всего 31 год.

Молодой человек из Киева, 31-летний Андрей скончался от коронавируса в канун большого праздника Пасхи – 19 апреля. Как сообщили в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины, пациент заболел 9 апреля, пишет издание "Сегодня".

"Поступил в реанимацию Киевской городской клинической больницы №9 12 апреля. Состояние больного было очень тяжелым – все эти дни медики боролись за его жизнь. Увы, молодой человек умер 19 апреля в 16:40", - сообщили в Минздраве.

Еще одной пациентке было 42 года. Женщина по имени Нина заболела 11 апреля. Ее перевели в реанимацию Киевской городской клинической больницы №9, но несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась 20 апреля.

Также коронавирус унес жизни двух пожилых людей. 82-летний Анатолий поступил с пневмонией в Киевскую клиническую больницу №8, а потом его перевели в Александровскую больницу. 19 апреля мужчина скончался. 82-летний Владимир был госпитализирован с пневмонией в Киевскую городскую больницу №8 3 апреля, а 5 апреля его перевели в Александровскую больницу, где он скончался в понедельник, 20 апреля.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали категории, которые чаще всего подвержены смерти от COVID-19.

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