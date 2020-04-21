ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус забирає молодих: на Буковині загинули два брати

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 16:43
Коронавірус забирає молодих: на Буковині загинули два брати
Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Чернівцях коронавірус забрав життя двох молодих братів, яким не було й 30 років

Коронавірус в Україні був діагностований у 6125 пацієнтів. З початку епідемії помела 161 людина, 10 з них – за останню добу. У Сторожинці Чернівецької області помер 25-річний чоловік, у якого підозрюють COVID-19.

Смерть молодої людини з села Їжівці підтвердив голова Сторожинецької РДА Дмитро Балінов. Відомо, що молодий чоловік перебував кілька днів у реанімації і його стан лікарі оцінювали як дуже важкий. Останні кілька днів він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

На вихідних в цій же лікарні помер молодший брат пацієнта, якому було 19 років. У обох братів підозра на коронавірусну хворобу, але на цей момент точні результати діагностики ще не відомі. В лікарню молоді люди потрапили з діагнозом "двобічна пневмонія".

Варто відзначити, що Чернівецька область очолює антирейтинг по захворюваності коронавірусом в Україні. З початку епідемії там було зареєстровано 988 осіб з COVID-19, з яких одужали – 31 пацієнт, а 16 осіб померло. За останню добу в області було зафіксовано 82 випадки COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві за вихідні від коронавірусу загинули чотири людини, в тому числі й 31-річний чоловік. Як пояснюють медики, у всіх загиблих пацієнтів були серйозні супутні захворювання, такі як хвороби серця, цукровий діабет, гіпертонія.

У Чернівецькій області 43 пацієнта у важкому стані через коронавірус Коронавірус міг вразити 200 тисяч українців. Якби не карантин
Новини України COVID-19Коронавірус
Lite
On Top