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Як коронавірус впливає на серцево-судинну систему: відомо, що допоможе вберегти здоров'я

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Четвер 02 грудня 2021 20:03
Як коронавірус впливає на серцево-судинну систему: відомо, що допоможе вберегти здоров'я Вплив коронавірусу на серцево-судинну систему (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Коронавірус на організм людини може впливати з різних сторін. В першу чергу вплив припадає на дихальні шляхи та серцево-судинну систему

Як відомо, пацієнти, які до інфікування COVID-19, мали проблеми із серцево-судинною системою, є більш вразливими до тяжкого перебігу коронавірусної хвороби чи смерті, повідомляє "Коронавірус інфо".

До того ж часто проблеми із серцево-судинною системою розвиваються у пацієнтів через COVID-19, які до цього їх не мали.

Згідно з дослідженням, проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% госпіталізованих хворих на COVID-19.

Також хвороба спричиняє ушкодження міокарда і порушує функції серця. Зокрема, йдеться про вплив на серцевий м’яз, який спричиняє запалення міокарда та може навіть утворювати рубці.

Зазначається, що ще тривають дослідження щодо того, як саме коронавірус спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності.

Як коронавірус впливає на серцево-судинну систему: відомо, що допоможе вберегти здоров'яВплив коронавірусу на серцево-судинну систему (t.me/COVID19_Ukraine)

Наприклад, якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати більш інтенсивно, щоб доставити кров до легень. Як наслідок, COVID-19 може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

Також хвороба може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів.

Уникнути тяжкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті допоможе вакцинація.

Раніше ми повідомляли, що лікарі заявили, що наближення серцевого нападу можна сплутати з печією.

Також ми писали, що названо напій, який знижує ризик розвитку інсульту.

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