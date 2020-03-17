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Коронавирус в Украине: Зеленский посоветовал украинцам размножаться

STYLERКоронавирус    17.03.2020 - 08:56
Коронавирус в Украине: Зеленский посоветовал украинцам размножаться
Владимир Зеленский сказал украинцам размножаться (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский рассказал, чем лучше всего заниматься на карантине

Карантин в Украине из-за коронавируса ввели 12 марта до 3 апреля. Владимир Зеленский выступил в программе "Свобода слова" и заявил, что украинцам нужно улушать демографическую ситуацию в стране, пользуясь введенным карантином.

Глава страны, отвечая на вопрос ведущего, как не заразиться коронавирусом, ответил, что лучше всего сидеть дома, чтобы не подвергать себя опасности. Также гарант отметил, что дома можно читать книжки.

"Будьте дома, читайте книжки и для молодых людей, вы же знаете, что у нас есть демографический кризис. Никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться с этим кризисом", - заявил президент.

Также Зеленский дал самый важный совет украинцам.

"Я всем советую оставаться дома – это правда. Если вы это можете, каким-то образом оставаться дома – это наилучший выход из этой ситуации, быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу. Мы поможем", - сказал он.

Цитату президента можно услышать с 13 минуты видео.

Владимир Зеленский посоветовал украинцам размножаться (YouTube)

Как мы ранее писали, в Украину поступит еще один миллион быстрых тестов на коронавирус до конца недели. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире прораммы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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