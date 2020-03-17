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Коронавірус в Україні: Зеленський порадив українцям розмножуватися

STYLERКоронавірус    17.03.2020 - 08:56
Коронавірус в Україні: Зеленський порадив українцям розмножуватися
Володимир Зеленський сказав українцям розмножуватися (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський розповів, чим краще всього займатися на карантині

Карантин в Україні через коронавірус ввели 12 березня до 3 квітня. Володимир Зеленський виступив в програмі "Свобода слова" і заявив, що українцям потрібно улушать демографічну ситуацію в країні, користуючись введеними карантином.

Голова країни, відповідаючи на питання ведучого, як не заразитися коронавірусом, відповів, що краще всього сидіти вдома, щоб не піддавати себе небезпеці. Також гарант зазначив, що вдома можна читати книжки.

"Будьте будинку, читайте книжки для молодих людей, ви ж знаєте, що у нас є демографічна криза. Ніхто не відміняв демографічну кризу. Я думаю, що настав час боротися з цією кризою", - заявив президент.

Також Зеленський дав найважливіша пораду українцям.

"Я всім раджу залишатися вдома – це правда. Якщо ви це можете, якимось чином залишатися вдома – це найкращий вихід з цієї ситуації, бути вдома. Якщо ви відчуваєте, що у вас температура, будь ласка, телефонуйте терміново лікарю. Ми допоможемо", - сказав він.

Цитату президента можна почути з 13 хвилини відео.

Володимир Зеленський порадив українцям розмножуватися (YouTube)

Як ми раніше писали, в Україну надійде ще один мільйон швидких тестів на коронавірус до кінця тижня. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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