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Коронавирус в Украине: священник дал очень важный совет

STYLERКоронавирус    22.03.2020 - 15:57
Коронавирус в Украине: священник дал очень важный совет
Коронавирус и церковь (коллаж: РБК-Украина)

Священник обратился к украинцам, которые находятся на карантине из-за коронавируса

Испытания, вроде нынешней эпидемии коронавирус в Украине и мире и связанные с этим вызовы, как показывает опыт человеческой цивилизации, никогда не проходят бесследно. Так или иначе они обязательно заберут принадлежащую им "дань" в виде человеческих жизней, изменят устоявшиеся и привычные для многих вещи, возможно, кое-где даже повлияют на человеческую ментальность и поведение, говорит тернопольский священник Тарас Коковский.

"С точки зрения духовности, они приблизят кого-то к Богу и осознание изменчивости и скоротечности жизни, зато вера других остынет. Несомненно, более сильные экономики мира испытывают меньшие потери, чем слабые, а некоторые даже катастрофические. Экономика Украины сейчас не в лучшем состоянии, поэтому очевидно может понести серьезные потрясения. Материальная незащищенность населения, неготовность страны к подобного рода катаклизмам может привести к непредвиденным трансформациям. Однако - рано или поздно все пройдет. Так было во все времена", - сказал священник в комментарии Styler.

По его словам, "важно выйти из этой трагедии хорошо изучив ее горькие уроки и двигаться вперед".

"Это урок на зрелость моральную и духовную, на правдивое единство общества и готовность противостоять вызовам, особенно тем, которые представляют угрозу для нашей независимости и свободы", - резюмировал он.

Ранее Филарет озвучил причину появления коронавируса.

РБК-Украина писало, что Минздрав уточнил информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве.

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