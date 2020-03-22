Коронавірус в Україні: священник дав дуже важливу пораду

Коронавірус та церква (колаж: РБК-Україна)

Священник звернувся до українців, які перебувають на карантині через коронавірус

Випробування, на кшталт нинішньої епідемії коронавірусу в Україні та світі та пов'язані з цим виклики, як показує досвід людської цивілізації, ніколи не минають безслідно. Так чи інакше вони обов'язково заберуть належну їм "данину" у вигляді людських життів, змінять усталені й звичні для багатьох речі, можливо, подекуди навіть вплинуть на людську ментальність та поведінку, говорить тернопільський священник Тарас Коковський.

"З погляду духовності, вони наблизять когось до Бога й усвідомлення минучості та швидкоплинності життя, натомість віра інших охолоне. Поза сумнівом, сильніші економіки світу зазнають менших втрат, ніж слабші, а деякі навіть катастрофічних. Економіка України нині не в найкращому стані, отож вочевидь може зазнати серйозних потрясінь. Матеріальна незахищеність населення, неготовність країни до подібного роду катаклізмів може спричинитись до непередбачених трансформацій. Однак - рано чи пізно все минеться. Так було в усі часи", - сказав священник у коментарі Styler.

За його словами, "важливо вийти з цієї трагедії добре засвоївши її гіркі уроки та рухатись вперед".

"Це урок на зрілість моральну і духовну, на правдиву єдність суспільства і готовність протистояти викликам, надто тим, котрі становлять загрозу для нашої незалежності й свободи", - резюмував він.

Раніше Філарет озвучив причину появи коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ уточнило інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві.