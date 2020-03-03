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Коронавирус в Украине: стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 16:27
Коронавирус в Украине: стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов
Коронавирус COVID-2019 в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинца с коронавирусом COVID-2019 поместили в специальное отделение

Коронавирус COVID-2019 был зафиксирован в Украине у жителя города Черновцы, который недавно вернулся из путешествия по Румынии и Италии. Сообщается, что симптомы коронавируса у украинца проявились через неделю после заражения. Его супруга на данный момент находится в изоляции и у нее симптомов болезни нет.

Как сообщает издание УНН, гражданин Украины с коронавирусом был госпитализирован в инфекционное отделение областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. Это отделение находится в отдельном корпусе на территории больницы.

Коронавирус в Украине: стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов

Больница в Черновцах (Фото: unn.com.ua)

Ранее в Черновцы были доставлены все необходимые средства: инфузоматы, мешки Амбу, пульсометры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и медицинские маски.

"На данный момент в Черновицкой области есть 13 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Еще 6 – на ремонте и скоро они тоже будут в медучреждениях", - сообщила заместитель головы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Коронавирус в Украине: стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов

Больница в Черновцах (Фото: unn.com.ua)

В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы есть возможность изолировать больных согласно патологии, так как в отделении есть палаты типа полубокс.

Коронавирус в Украине: стало известно, в каких условиях содержится житель Черновцов

Больница в Черновцах (Фото: unn.com.ua)

Также на территории больницы есть лаборатория, в которой есть возможность проводить различные клинико-лабораторные исследования.

"Отделение подготовлено в любой момент развернуть госпиталь на случай возникновения или подозрения инфекционных болезней, которые имеют международное значение", - сказано в описании отделения.

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