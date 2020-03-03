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Коронавірус в Україні: стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців

STYLERЖиття    03.03.2020 - 16:27
Коронавірус в Україні: стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців
Коронавірус COVID-2019 в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українця з коронавірусом COVID-2019 помістили в спеціальне відділення

Коронавірус COVID-2019 був зафіксований в Україні у жителя міста Чернівці, який нещодавно повернувся з подорожі по Румунії та Італії. Повідомляється, що симптоми коронавірусу в українця виявилися через тиждень після зараження. Його дружина на цей момент знаходиться в ізоляції й у неї симптомів хвороби немає.

Як повідомляє видання УНН, громадянин України з коронавірусом був госпіталізований в інфекційне відділення обласного комунального некомерційного підприємства Чернівецька обласна клінічна лікарня. Це відділення знаходиться в окремому корпусі на території лікарні.

Коронавірус в Україні: стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців

Лікарня у Чернівцях (Фото: unn.com.ua)

Раніше в Чернівці були доставлені всі необхідні засоби: інфузомати, мішки Амбу, пульсометри, два апарати для штучної вентиляції легенів та медичні маски.

"На цей момент в Чернівецькій області є 13 апаратів для штучної вентиляції легенів. Ще 6 – на ремонті й скоро вони теж будуть в медзакладах", - повідомила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Коронавірус в Україні: стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців

Лікарня у Чернівцях (Фото: unn.com.ua)

В інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні є можливість ізолювати хворих згідно з патологією, через те, що у відділенні є палати типу напівбокс.

Коронавірус в Україні: стало відомо, в яких умовах утримується житель Чернівців

Лікарня у Чернівцях (Фото: unn.com.ua)

Також на території лікарні є лабораторія, в якій є можливість проводити різні клініко-лабораторні дослідження.

"Відділення підготовлено в будь-який момент розгорнути госпіталь на випадок виникнення або підозри інфекційних хвороб, що мають міжнародне значення", - сказано в описі відділення.

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