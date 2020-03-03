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Коронавирус в Украине: в Черновцах ищут всех, кто контактировал с больным

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 15:22
Коронавирус в Украине: в Черновцах ищут всех, кто контактировал с больным
Коронавирус COVID-2019 в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинец с коронавирусом за неделю успел посетить две страны

Коронавирус Covid-2019 был обнаружен у украинца, который вернулся из Румынии. Известно, что житель Черновцов прилетел в Румынию из Италии, где отдыхал вместе со своей супругой. Черновицкая областная государственная администрация проверяет все данные о пассажирах, которые могли контактировать с зараженным украинцем.

Как сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на брифинге, ведется поиск лиц, которые контактировали с зараженным пациентом не только на территории Украины, но и за ее пределами.

"Поскольку это первый случай, предварительно подтвержденный в Украине, это возможность отработать полный алгоритм действий. Мы не останавливаемся исключительно на украинской территории. Контактируем также с румынскими коллегами", - рассказал Остапчук и отметил, что на данный момент устанавливаются пассажиры смежных мест в самолете, в котором летел зараженный.

"Чтобы предупредить и обратить на это внимание. Также мы узнаем, это украинцы или граждане других стран", - объяснил глава ОГА.

Стоит отметить, что первые симптомы у жителя Черновцов проявились через неделю после заражения коронавирусом и по словам пациента, они вместе с супругой находились на "самоизоляции".

Как отличить коронавирус от простуды

Скорость. Коронавирус развивается внезапно. Нет такого ощущения, как при ОРВИ, что вы вот-вот заболеете. Можно чувствовать себя вполне нормально, а потом самочувствие резко ухудшается.

Температура. При коронавирусе температура тела может достигать 39,5 градуса. Тогда как максимальная температура при простуде около 38 градусов.

Сухой кашель. Один из главных симптомов. Кашель может быть несильным, но утомительным и человеку трудно откашляться. Во время простуды кашель, как правило, влажный.

Также следует обращать внимание на одышку, тахикардию и боль в груди и горле.

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