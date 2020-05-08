Коронавирус в Украине: сколько будет стоить лечение и какую доплату получат медики

Зарплаты врачам в период пандемии коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

В правительстве решили вопрос с бесплатным лечением от COVID-19 и доплатами для врачей

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление, и врачи работают круглосуточно, чтобы спасти жизни граждан страны. Медикам были обещаны доплаты в период пандемии в размере 300%, однако в начале мая разразился скандал, так как врачи остались без надбавок.

В правительстве приняли постановление, которое урегулирует финансирование борьбы с коронавирусом. Было разработано 4 пакета финансирования, которые добавили к программе медицинских гарантий, пишет 24 канал.

С 1 апреля в Украине стартовал второй этап медицинской реформы. Теперь медицинские учреждения будут получать финансирование от Национальной службы здоровья, с которой подписали договора напрямую. Новые 4 пакета, которые добавлены в медицинские гарантии, будут касаться борьбы с коронавирусом и доплаты медикам, а также оплата лечения украинцев, будет финансировать Национальная служба здоровья.

"С 1 апреля зарплату вложено в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработникам. Мы туда заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении 1-2 дней подпишет все договора и в ближайшее время перечислит все средства", - уточнил министр здравоохранения Степанов.

В новые 4 пакета будет входить: транспортирование, диагностика и лечение COVID-19. Три пакета будут постоянными и один временный.

Повышенное финансирование для бригад экстренной помощи. Размер финансирования зависит от нагруженности на область.

Финансирование работы мобильных бригад, которые выезжают по направлению врача. Мобильные бригады приезжают к человеку домой и проводят тест. Размер финансирования зависит от количества человек в бригаде при расчете, что одна бригада осуществляет не менее 150 выездов в месяц.

Финансирование стационарных учреждений, где могут оказывать помощь пациенту с коронавирусом. Важно, что таким заведениям будут платить независимо от того, есть ли у них пациенты или нет. Они будут получать аванс, чтобы приобрести необходимые лекарства и подготовиться. Руководительница НСЗУ сравнивает такие медицинские учреждения с пожарными станциями, которые расположены географически по всей стране и готовы в любой момент отправить бригаду. Так и больницы должны получать финансирование, чтобы иметь все необходимое для принятия пациентов с COVID-19 даже в случае вспышки пандемии.

Все медицинские работники, которые борются с коронавирусом, получат доплату в размере 200-300%. Пациенты, которые заболели коронавирусом, будут обслуживаться бесплатно и это касается также расходов на лекарства.

Временный пакет финансирования рассчитан на оплату услуг больницам, которые в апреле принимали пациентов с COVID-19, но не вошли в утвержденный список Минздрава.

Как объяснила руководитель НСЗУ Оксана Мовчан, в апреле система находилась в процессе налаживания и к борьбе привлекались непрофильные больницы. С 1 мая пациентов с COVID-19 будут принимать только те больницы, которые утверждены Минздравом.

"Мы не хотим, чтобы пациентов везли во все больницы, которые есть в стране. Это привело к заражению пациентов с другими болезнями или заражению врачей, которые не были готовы к этому без необходимой защиты", - объяснила Мовчан.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Виннице медики получили доплату в 86 копеек.