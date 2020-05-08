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Коронавірус в Україні: скільки буде коштувати лікування і яку доплату отримають медики

STYLERКоронавірус    08.05.2020 - 09:32
Коронавірус в Україні: скільки буде коштувати лікування і яку доплату отримають медики
Зарплати лікарів у період пандемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

В уряді вирішили питання з безкоштовним лікуванням від COVID-19 і доплатами для лікарів

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ, і лікарі працюють цілодобово, щоб врятувати життя громадян країни. Медикам були обіцяні доплати в період пандемії у розмірі 300%, однак на початку травня вибухнув скандал, оскільки лікарі залишилися без надбавок.

В уряді прийняли постанову, яка врегулює фінансування боротьби з коронавірусом. Було розроблено 4 пакети фінансування, які додали до програми медичних гарантій, пише 24 канал.

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Тепер медичні установи будуть отримувати фінансування від Національної служби здоров'я, з якою підписали договори напряму. Нові 4 пакети, які додані в медичні гарантії, які будуть стосуватися боротьби з коронавірусом і доплати медикам, а також оплати лікування українців, буде фінансувати Національна служба здоров'я.

"З 1 квітня зарплату вкладено в тариф COVID-19: туди входить вартість лікування, 300% зарплати медпрацівникам. Ми туди заклали всі ці умови в окремий нормативний акт – постанова Кабміну від 24 квітня. Я впевнений, що Національна служба здоров'я протягом 1-2 днів підпише всі договори та найближчим часом перерахує всі кошти", - уточнив міністр охорони здоров'я Степанов.

В нові 4 пакети буде входити: транспортування, діагностика і лікування COVID-19. Три пакети будуть постійними та один тимчасовий.

  • Підвищене фінансування для бригад екстреної допомоги. Розмір фінансування залежить від навантаженості на область.
  • Фінансування роботи мобільних бригад, які виїжджають за направленням лікаря. Мобільні бригади приїжджають до людини додому і проводять тест. Розмір фінансування залежить від кількості чоловік в бригаді при розрахунку, що одна бригада здійснює не менше 150 виїздів в місяць.
  • Фінансування стаціонарних установ, де можуть надавати допомогу пацієнту з коронавірусом. Важливо, що таким закладам буде платити незалежно від того, є у них пацієнти чи ні. Вони будуть отримувати аванс, щоб придбати необхідні ліки та підготуватися. Керівниця НСЗУ порівнює такі медичні установи з пожежними станціями, які розташовані географічно по всій країні та готові в будь-який момент відправити бригаду. Так і лікарні повинні отримувати фінансування, щоб мати все необхідне для прийняття пацієнтів з COVID-19 навіть у випадку спалаху пандемії.

Всі медичні працівники, які борються з коронавірусом, отримають доплату у розмірі 200-300%. Пацієнти, які захворіли на коронавірус, будуть обслуговуватися безкоштовно і це стосується також витрат на ліки.

Тимчасовий пакет фінансування розрахований на оплату послуг лікарням, які у квітні приймали пацієнтів з COVID-19, але не увійшли в затверджений список МОЗ.

Як пояснила керівник НСЗУ Оксана Мовчан, у квітні система перебувала в процесі налагодження і до боротьби залучалися непрофільні лікарні. З 1 травня пацієнтів з COVID-19 будуть приймати тільки ті лікарні, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

"Ми не хочемо, щоб пацієнтів везли у всі лікарні, які є в країні. Це призвело до зараження пацієнтів з іншими хворобами або зараження лікарів, які не були готові до цього без необхідного захисту", - пояснила Мовчан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці медики отримали доплату 86 копійок.

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