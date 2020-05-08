Коронавірус в Україні: скільки буде коштувати лікування і яку доплату отримають медики

Зарплати лікарів у період пандемії коронавіруса (Колаж РБК-Україна)

В уряді вирішили питання з безкоштовним лікуванням від COVID-19 і доплатами для лікарів

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ, і лікарі працюють цілодобово, щоб врятувати життя громадян країни. Медикам були обіцяні доплати в період пандемії у розмірі 300%, однак на початку травня вибухнув скандал, оскільки лікарі залишилися без надбавок.

В уряді прийняли постанову, яка врегулює фінансування боротьби з коронавірусом. Було розроблено 4 пакети фінансування, які додали до програми медичних гарантій, пише 24 канал.

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Тепер медичні установи будуть отримувати фінансування від Національної служби здоров'я, з якою підписали договори напряму. Нові 4 пакети, які додані в медичні гарантії, які будуть стосуватися боротьби з коронавірусом і доплати медикам, а також оплати лікування українців, буде фінансувати Національна служба здоров'я.

"З 1 квітня зарплату вкладено в тариф COVID-19: туди входить вартість лікування, 300% зарплати медпрацівникам. Ми туди заклали всі ці умови в окремий нормативний акт – постанова Кабміну від 24 квітня. Я впевнений, що Національна служба здоров'я протягом 1-2 днів підпише всі договори та найближчим часом перерахує всі кошти", - уточнив міністр охорони здоров'я Степанов.

В нові 4 пакети буде входити: транспортування, діагностика і лікування COVID-19. Три пакети будуть постійними та один тимчасовий.

Підвищене фінансування для бригад екстреної допомоги. Розмір фінансування залежить від навантаженості на область.

Фінансування роботи мобільних бригад, які виїжджають за направленням лікаря. Мобільні бригади приїжджають до людини додому і проводять тест. Розмір фінансування залежить від кількості чоловік в бригаді при розрахунку, що одна бригада здійснює не менше 150 виїздів в місяць.

Фінансування стаціонарних установ, де можуть надавати допомогу пацієнту з коронавірусом. Важливо, що таким закладам буде платити незалежно від того, є у них пацієнти чи ні. Вони будуть отримувати аванс, щоб придбати необхідні ліки та підготуватися. Керівниця НСЗУ порівнює такі медичні установи з пожежними станціями, які розташовані географічно по всій країні та готові в будь-який момент відправити бригаду. Так і лікарні повинні отримувати фінансування, щоб мати все необхідне для прийняття пацієнтів з COVID-19 навіть у випадку спалаху пандемії.

Всі медичні працівники, які борються з коронавірусом, отримають доплату у розмірі 200-300%. Пацієнти, які захворіли на коронавірус, будуть обслуговуватися безкоштовно і це стосується також витрат на ліки.

Тимчасовий пакет фінансування розрахований на оплату послуг лікарням, які у квітні приймали пацієнтів з COVID-19, але не увійшли в затверджений список МОЗ.

Як пояснила керівник НСЗУ Оксана Мовчан, у квітні система перебувала в процесі налагодження і до боротьби залучалися непрофільні лікарні. З 1 травня пацієнтів з COVID-19 будуть приймати тільки ті лікарні, які затверджені Міністерством охорони здоров'я.

"Ми не хочемо, щоб пацієнтів везли у всі лікарні, які є в країні. Це призвело до зараження пацієнтів з іншими хворобами або зараження лікарів, які не були готові до цього без необхідного захисту", - пояснила Мовчан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Вінниці медики отримали доплату 86 копійок.