Винницкие медики получили 86 копеек надбавки за борьбу с коронавирусом

Врачей из Винницы "кинули" с доплатой за борьбу с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

В Виннице врачи протестуют из-за унизительных доплат за то, что они борются с коронавирусом

Врачи из Винницы из-за смешных доплат за борьбу с коронавирусом вышли на протесты. Вместо обещанной тройной зарплаты в апреле медикам доплатили... 86 копеек. Медики отказываются работать и требуют от государства выплатить положенные им по закону деньги.

Из-за нарушенных обещаний врачи Винницкой районной больницы устроили массовый протест. Они отказываются дальше подвергать себя опасности за прибавку в 86 копеек и требуют от главного врача больницы и руководства Винницкой РГА выполнения обещаний президента Зеленского и министра здравоохранения.

"Мы не сбежали с этой "передовой"! Не спрятали в отпуска или на больничные! Покинули своих детей, мужей и родителей и живем ради спасения пациентов фактически в больнице. А нам за апрель кинули на карточки по 86 копеек доплаты до обычной ставки. А врачам по 1,68 грн! Это как? Или пообещали в Киеве и забыли?", - возмущались работники больницы, куда везут с подозрением на COVID-19 пациентов со всего района.

В Виннице врачи вышли на протесты из-за мизерных надбавок за борьбу с коронавирусом (видео: YouTube)

Медперсонал пообещал в случае невыполнения обещаний через неделю вновь выйти с требованиями на акцию протеста.

Тем временем в области еще одна проблема. После первой волны увольнения может последовать и вторая, если не будет решен вопрос материальной мотивации и надежной биозащиты для медиков. Ведь каждый пятый инфицированный среди более 12 тысяч украинцев - это медик.

К примеру, та же Винницкая ЦРБ обеспечена персоналом лишь на 41%. Об этом свидетельствуют данные на сайте правительства. По последним данным, Винницкая область в антирейтинге по количеству больных врачей. Каждый третий из выявленных в области - медработник.

Ранее врачи скорой помощи также протестовали из-за того, что им не дали обещанную доплату за коронавирус.