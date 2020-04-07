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Ученые назвали самый опасный симптом коронавируса: означает ухудшение

STYLERКоронавирус    07.04.2020 - 09:10
Ученые назвали самый опасный симптом коронавируса: означает ухудшение
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может резко переходить из легкого течения в тяжелое состояние

Коронавирус в мире поразил более 1,3 миллиона людей, из них 74 тысячи - умерло. Ученые назвали самый опасный симптом при COVID-19, который может быть признаком резкого ухудшения состояния пациента и даже свидетельствовать о скорой смерти человека.

Так, исследователи из Италии (Университет Вероны, университетская клиника Падуи) пришли к выводу, что низкое количество тромбоцитов в крови может означать, что пациенту становится хуже и высока вероятность летального исхода.

Отметим, что ученые продолжают бороться над загадкой коварного COVID-19, чтобы как можно скорее изобрести вакцину. В том числе они анализируют статистические данные пациентов с коронавирусом. Во время одного из таких исследований были изучены истории болезни 1 779 человек, 399 (22,4%) из них находились в тяжелом состоянии.

Специалисты утверждают, что уровень тромбоцитов отражает некоторые стороны состояния системы гемостаза, функция которой заключается в сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений в случае повреждения стенок сосудов и при растворении тромбов.

А вот нарушение функционирования этой системы указывает на серьезные сбои в организме.

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