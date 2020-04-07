Коронавірус в Україні: на ці симптоми COVID-19 зазвичай не звертають уваги

Нові симптоми коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Вчені назвали ранні симптоми коронавіруса, на які пацієнти не звертають уваги

Коронавірус в Україні був зафіксований у 1462 пацієнтів, з яких 45 людей померли. Всього у світі, за станом на 7 квітня, коронавірусом захворіли понад 1 мільйон 365 тисяч осіб, 76 507 осіб померли, майже 300 тисяч пацієнтів одужали.

Вчені проаналізували кілька тисяч історій хвороб і з'ясували, що у більшості інфікованих спостерігалися симптоми, на які на ранньому етапі не звертали уваги.

Більше ніж 50% хворих відчували шлунково-кишкові симптоми – у деяких з'являлася блювота, у деяких діарея. У деяких пацієнтів травні проблеми спостерігалися одночасно з респіраторними симптомами.

За даними Американського центру контролю і профілактики захворювань, при COVID-19 часто виникає відчуття виснаженості, сильної втоми, сонливість з утрудненням прокинутися і спати. Також можливо незрозуміло почуття дискомфорту і болісно-тривожний стан, дезорієнтація свідомості або сильне помутніння свідомості.

У 14% пацієнтів першими провісниками коронавірусу стали м'язові болі та озноб, далі – головні болі та запаморочення – близько 8%.

З більш виражених симптомів COVID-19 вчені називають нежить і біль у горлі, хоча раніше повідомлялося, що закладений ніс буває зазвичай лише при ГРВІ та грипі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені назвали найбільш важкий симптом коронавірусу, який свідчить про погіршення.