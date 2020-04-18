Коронавирус в Украине распространяется так же, как и в двух странах Европы - ученые

Коронавирус (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине распространяется по сценарию двух европейских стран

Коронавирус в Украине распространяется с меньшей скоростью, чем в Италии, США или Испании. Но при это график заболеваемости в нашей стране совпадает с ситуацией в Швеции и Польше. На основании проведенного исследования ученым удалось спрогнозировать возможную модель распространения COVID-19 в Украине.

Модель распространения коронавируса в Украине, по мнению исследователей Национальной академии науки, совпадает на текущий момент со сценарием развития эпидемии в Швеции и Польше.

"На начальном этапе развития эпидемии динамика развития очень похожа на Швецию и Польшу", - говорится в заявлении.

Коронавирус в Украине распространяется как в Швеции и Польше (скриншот: НАН)

На текущий момент в Швеции 13 216 зараженных, при этом количество смертей перевалило за 1400 случаев. В Польше по состоянию на 18 апреля зарегистрировано 8 563 случая заражения коронавирусом. При этом умерших от осложнений заболевания 339 человек. В Украине же сейчас 5106 случаев, известно о 133 умерших. Первый случай заражения в Польше был зафиксирован 4 марта, в то время как в Украине первый пациент с COVID-19 узнал о своем диагнозе 3 марта. В Швеции о первом случае заражения стало известно еще 15 февраля, при этом следующий больной обнаружился только 26 февраля.

Коронавирус в Польше и Швеции (скриншот: worldometers.info)

"Исходя из результатов моделирования в Швеции, будет около 300 000 тех, кто переболел, а пиковые значения новых больных - около 5000 в день", - прогнозируют ученые НАН.

Стоит отметить, что их прогноз составлялся 13 апреля и был опубликован совсем недавно. При этом уже можно заметить, что показатели заболеваемости в Украине ниже, чем во многих других странах.

Напомним, что из-за коммуникации с зараженными в Украине за последние сутки заразилось 99 сотрудников медучреждений. При этом количество зараженных за последние сутки достигло 444 новых случаев.

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