Коронавірус в Україні поширюється так само, як і в двох країнах Європи - вчені

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні поширюється за сценарієм двох європейських країн

Коронавірус в Україні поширюється з меншою швидкістю, ніж в Італії, США або Іспанії. Але при цьому графік захворюваності в нашій країні збігається з ситуацією у Швеції та Польщі. На підставі проведеного дослідження вченим вдалося спрогнозувати можливу модель поширення COVID-19 в Україні.

Модель поширення коронавіруса в Україні, на думку дослідників Національної академії науки, збігається на поточний момент зі сценарієм розвитку епідемії у Швеції та Польщі.

"На початковому етапі розвитку епідемії динаміка розвитку дуже схожа на Швецію і Польщу", - йдеться в заяві.

Коронавірус в Україні поширюється як у Швеції та Польщі (скріншот: НАН)

На поточний момент у Швеції 13 216 заражених, при цьому кількість смертей перевищила 1400 випадків. У Польщі за станом на 18 квітня зареєстровано 8 563 випадки зараження на коронавірус. При цьому померлих від ускладнень захворювання 339 осіб. В Україні ж зараз 5106 випадків, відомо про померлих 133. Перший випадок зараження в Польщі був зафіксований 4 березня, в той час як в Україні перший пацієнт з COVID-19 дізнався про свій діагноз 3 березня. У Швеції про перший випадок зараження стало відомо ще 15 лютого, при цьому наступний хворий виявився лише 26 лютого.

Коронавірус в Польщі та Швеції (скріншот: worldometers.info)

"Виходячи з результатів моделювання у Швеції, буде близько 300 000 тих, хто перехворів, а пікові значення нових хворих - близько 5000 в день", - прогнозують науковці НАН.

Варто відзначити, що їх прогноз складався 13 квітня, а був опублікований зовсім недавно. При цьому можна помітити, що показники захворюваності в Україні нижчі, ніж у багатьох інших країнах.

Нагадаємо, що через комунікацію з зараженими в Україні за останню добу заразилося 99 співробітників медустанов. При цьому кількість заражених за останню добу досягла 444 нових випадків.

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