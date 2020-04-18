За сутки в Украине коронавирусом заболели около 100 медиков

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Из 444 новых случаев, заболевание выявили также у 12 детей

В Украине за прошлые сутки, 17 апреля, коронавирусом заболели 99 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего за вчера подтвердили 444 случая заболевания, 124 человека были госпитализированы.

"За сутки 444 граждан заболели, из них 12 детей и 99 медицинских работников. Были госпитализированы 124 человека. Зафиксировано 8 летальных случаев. Но хорошая новость, что 29 человек выздоровели", - заявил Степанов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что всего количество случаев коронавируса в Украине выросло до 5106 человек.

Также сообщалось, что с начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 333 ребенка, а также 978 медработников. Выздоровели 275 человек.

Кроме этого в Киеве количество случаев заболевания увеличилось до 770. За прошедшие сутки в столице подтвердили 65 новых заражений, около половины из которых - 26, в Киево-Печерской лавре.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что после Пасхи коронавирусом могут заболеть от 2 до 10 процентов населения Украины. При 10% заболеваемости "медики будут выбирать, кому жить".