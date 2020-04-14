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Коронавирус в Украине: на Прикарпатье умер пациент с COVID-19, которого готовили к выписке

STYLERКоронавирус    14.04.2020 - 15:02
Коронавирус в Украине: на Прикарпатье умер пациент с COVID-19, которого готовили к выписке
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Ивано-Франковске внезапно умер пациент, который выздоровел от коронавируса

Коронавирус в Украине был диагностирован у 3372 человек, из которых 98 пациентов скончались, а более 110 выздоровели. Один из пациентов, который пошел на поправку в Ивано-Франковске и готовился к выписке, внезапно скончался.

Как рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, 64-летнего местного жителя готовили к выписке после перенесенной коронавирусной инфекции, но он неожиданно умер от внезапной остановки сердца.

"Имеем 64-летнего мужчину, который шел на поправку, и его готовили к выписке, но его состояние ухудшилось – внезапно остановилось сердце. Он болел COVID-19. Еще ждем дополнительных результатов причины смерти", - сообщил Марцинкив.

Он добавил, что в медицинских учреждениях города не хватает работников и призвал жителей с профильным образованием устраиваться на работу.

"Нам очень нужны работники в наши медицинские учреждения. Медсестры и санитары очень устают, их нужно менять. Поэтому приглашаем всех, кто имеет соответствующее образование. Мы готовы принимать людей на работу. Сегодня мы должны совместно встать на борьбу с пандемией", - сказал мэр Ивано-Франковска.

Заявление мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива по поводу коронавируса

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Прикарпатье от коронавируса умерла врач. У женщины были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.

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