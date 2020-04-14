Коронавірус в Україні: на Прикарпатті помер пацієнт з COVID-19, якого готували до виписки

Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківську раптово помер пацієнт, який одужав від коронавірусу

Коронавірус в Україні був діагностований у 3372 осіб, з яких 98 пацієнтів померли, а понад 110 одужали. Один з пацієнтів, який пішов на поправку в Івано-Франківську і готувався до виписки, раптово помер.

Як розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, 64-річного місцевого жителя готували до виписки після перенесеної коронавірусної інфекції, але він несподівано помер від раптової зупинки серця.

"Маємо 64-річного чоловіка, який йшов на поправку, і його готували до виписки, але його стан погіршився та раптово зупинилося серце. Він хворів на COVID-19. Ще чекаємо додаткових результатів причини смерті", - повідомив Марцінків.

Він додав, що в медичних установах міста не вистачає працівників і закликав жителів з профільною освітою влаштовуватися на роботу.

"Нам дуже потрібні працівники в наші медичні установи. Медсестри та санітари дуже втомлюються, їх потрібно міняти. Тож запрошуємо всіх, хто має відповідну освіту. Ми готові приймати людей на роботу. Сьогодні ми маємо спільно стати на боротьбу з пандемією", - сказав мер Івано-Франківська.

Заява мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з приводу коронавірусу

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на Прикарпатті від коронавірусу померла лікар. У жінки були супутні захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет.