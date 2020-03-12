Коронавирус в Украине: как отличить первые симптомы опасной болезни

Коронавирус уж в Украине. А 11 марта COVID-2019 был объявлен пандемией, которая широко распространяется по всему миру. По состоянию на 12 марта, зафиксированы вспышки заболевания в 92 странах, 126 258 заразившихся, 68 284 человека выздоровели, 4 638 пациента скончались.

В Украине ввели превентивные меры: учебные заведения в большинстве регионов ушли на каникулы, запрещены массовые мероприятия, авиакомпании прекратили полеты в страны, где зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом.

Завкафедры инфекционных болезней Александра Дуда рассказала в комментарии для ТСН, какие симптомы указывают на то, что у человека может развиваться коронавирус. Она отметила, что эта инфекция развивается постепенно и большинство случаев заболевания проходит в легкой форме. Однако эта болезнь опасна осложнениями, которые могут привести к летальному исходу.

Первыми признаками коронавируса являются:

Насморк

Конъюнктивит

Слабость

Температура 37,5-37,6

Как объяснила Александра Дуда, после таких признаков может развиться вторая волна симптомов.

"Тяжело дышать, появляется боль за грудиной, могут быть кровоизлияния носовые, из десен, и появляются признаки легочной недостаточности. Потому и название – коронавирус новый пневмонический, который вызывает пневмонию", - добавила врач и отметила, что чем старше пациент, тем болезнь протекает тяжелее.

"Если люди занимаются спортом, нормально питаются и спят, уверены в работе иммунной системы, заболевание, даже если вы заболели, оно будет протекать в виде легких форм", - рассказала врач.

Однако в группу риска попадают те пациенты, у которых ранее были диагностированы различные хронические заболевания.

"Если человек имеет сахарный диабет, какие-то хронические заболевания, это тоже осложняет течение и именно у этой категории больных возникают осложнения пневмонии, переход в дыхательную недостаточность. Им необходима кислородная терапия и в редких случаях, это около 5%, искусственная вентиляция легких", - сообщила эпидемиолог отдела реагирования на чрезвычайные события Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

Медики рекомендуют не заниматься самолечением и при первых признаках обращаться к семейному врачу. Кроме того, если есть информация о том, что были контакты с людьми из зараженных стран – нужно пойти на самоизоляцию и вызвать медицинскую помощь на дом.

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