Коронавірус в Україні: як відрізнити перші симптоми небезпечного захворювання

Медики розповіли, як розвивається коронавірус і чим він відрізняється від застуди
Коронавірус COVID-2019 був оголошений Всесвітньою організацією здоров'я пандемією, яка широко поширюється по всьому світу. Станом на 12 березня зафіксовані спалахи захворювання в 92 країнах, 126 258 хворих, 68 284 людини одужали, 4 638 пацієнта померли.
В Україні ввели превентивні заходи: навчальні заклади в більшості регіонів пішли на канікули, заборонені масові заходи, авіакомпанії припинили польоти в країни, де зареєстровано найбільше випадків зараження коронавірусом.
Завкафедри інфекційних хвороб Олександра Дуда розповіла в коментарі для ТСН, які симптоми вказують на те, що у людини може розвиватися коронавірус. Вона зазначила, що ця інфекція розвивається поступово і більшість випадків захворювання проходить у легкій формі. Однак ця хвороба небезпечна ускладненнями, які можуть призвести до летального результату.
Як пояснила Олександра Дуда, після таких ознак може розвинутися друга хвиля симптомів.
"Важко дихати, з'являється біль за грудиною, можуть бути крововиливи носові, з ясен, і з'являються ознаки легеневої недостатності. Тому і назва – новий коронавірус пневмонічний, який викликає пневмонію", - додала лікар і зазначила, що чим старший пацієнт, тим хвороба протікає важче.
"Якщо люди займаються спортом, нормально харчуються і сплять, впевнені в роботі імунної системи, захворювання, навіть якщо ви захворіли, воно буде протікати у вигляді легких форм", - розповіла лікар.
Однак у групу ризику потрапляють ті пацієнти, у яких раніше були діагностовані різні хронічні захворювання.
"Якщо людина має цукровий діабет, якісь хронічні захворювання, це теж ускладнює перебіг і саме у цієї категорії хворих виникають ускладнення пневмонії, перехід в дихальну недостатність. Їм необхідна киснева терапія і в рідкісних випадках, це близько 5%, штучна вентиляція легень", - повідомила епідеміолог відділу реагування на надзвичайні події Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.
Медики рекомендують не займатися самолікуванням і при перших ознаках звертатися до сімейного лікаря. Крім того, якщо є інформація про те, що були контакти з людьми із заражених країн – треба піти на самоізоляцію і викликати медичну допомогу додому.