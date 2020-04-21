Коронавирус в Украине: названы суммы за лечение COVID-19

Коронавирус в Украине диагностирован у 5710 пациентов. Часть из них находится на амбулаторном лечении, а часть – госпитализирована в профильные отделения и реанимации. Как сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак, стоимость лечения от коронавируса в Украине колеблется от 300 гривен до 10 тысяч гривен в сутки.

Как рассказала Микичак в эфире ТСН, стоимость лечения зависит в первую очередь, от состояния пациента. От 20 до 30% пациентов, которые вынуждены находится в больницах, нуждаются в интенсивной терапии.

"Лечение разное. Стоимость лечения зависит от состояния пациента, от тяжести течения заболевания, от тактики, которую выбирает тот или иной врач, та или иная клиника, и от реакции пациента на то лечение, которое назначается. На самом деле, до 80% пациентов, которые заболели коронавирусом, не нуждаются в стационарном лечении. И с тех 20-30% пациентов, которых сейчас в Украине госпитализируют, они требуют интенсивной терапии. Поэтому диапазон лечения зависит от этого. Приблизительно от 300 до 10 тысяч гривен в день идет на лечение одного пациента в разных больницах в Украине", - объяснила замминистра.

Она сообщила, что стационарное лечение для пациентов сейчас оплачивает государство и меценаты.

"Государство берет на себя лечение через медицинскую субвенцию. А уже за апрель это лечение будет профинансировано соответствующим пакетом программы медицинских гарантий Национальной службы здоровья Украины. Без сомнения, что к этому добавляются и местные бюджеты, благотворительные фонды, меценаты, за что мы благодарны всем, кто сегодня борется с эпидемией, кто поддерживает наших медиков", - добавила Микичак.

Напомним, ранее мы писали о том, какие методы лечения и международный опыт используют врачи при лечении коронавируса в Украине.