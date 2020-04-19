Новые препараты и международный опыт: как лечат коронавирус в Украине

Врач (иллюстративное фото: pixabay.com)

Коронавирус в Украине привел к заражению более тысячи медиков

Коронавирус в Украине по состоянию на 19 апреля диагностирован у 5449 человек. Среди них – более тысяч сотрудников медучреждений. Врач-анестезиолог реанимационного отделения в Ивано-Франковской больнице рассказал детали лечения COVID-19 в Украине, а также о реалиях, с которыми сталкивается во время напряженной работы.

Врач-анестезиолог государственной больницы в Ивано-Франковске признался, что по причине неосторожности медики с легкостью могут и заражаются коронавирусом сами.

"Спокойствия нет ни у кого. Одно дело, когда люди на карантине боятся подхватить что-то в супермаркете или на улице, а другое - когда ты 8-12 часов контактируешь с подтвержденными тяжелыми случаями "короны". Любая неосторожность может запустить цепную реакцию, ценой человеческих жизней. На самом деле сильное моральное давление", - цитирует врача местное издание "Галка".

Медик также рассказал, какие схемы лечения коронавируса используются в Украине сейчас.

"Доказательной базы 100% лечения вируса действительно нет. Однако уже есть протоколы с опытом других стран и, скажем, полевыми исследованиями, определенные сдвиги есть. Эти протоколы направлены на предупреждение бактериальных осложнений, пневмоний, адекватную оксигенотерапию. Однако есть и первые результаты исследований других стран. Например, тот же гидроксихлорохин (плаквенил) - включен в новый протокол лечения. Пациенты реанимации городских больниц лечатся за счет государства, большинство назначений выдает больница", - рассказал он.

Он также убежден, что для врачей многое поменялось после официальной регистрации первых больных коронавирусом в Украине. Лично он использует отдельную от домашних посуду, а также старается дистанцироваться.

"Ты спасаешь жизнь незнакомых людей, с другой стороны - ты становишься ходячей бомбой для родных, подвергаешь их на прямую опасность. Ты видишь, насколько эти люди зависимы от адекватного ухода и, симптоматического, а также превентивного от осложнений лечения. А с другой стороны ты становишься ходячей бомбой для родных, родителей, ты ухаживаешь и помогаешь старшим членам семьи и подвергаешь всех на прямую опасность. Это же касается медсестер, младшего персонала, они часто являются ключевыми звеньями жизнедеятельности целых семей, и разрываются между двумя фронтами", - рассказал он.

Также врач признался, что к эпидемии COVID-19 Украина не была готова. Он и его коллеги в течение недели с начала карантина старались приобрести минимальную защиту в условиях дефицита из-за массовой паники.

"Видел фотографии коллег в импровизированных костюмах с перешитой простыни, или очках еще, пожалуй, советского образца. Если размер великоват - не беда, хуже если бы рукава в комбинезоне были по локоть. Удобства нет никакого, даже обойти две палаты с больными — это уже испытание, а когда дело доходит до стрессовых ситуаций - ощущение будто сидишь в турецкой бане. У тебя несколько ограниченное поле зрения, скованные движения, но другого выхода нет. Сегодня ты обеспечен полноценным многократным комбинезоном, респиратором, очками, щитком для лица. Перчаток, масок хватает, чтобы соблюдать правила пользования средствами защиты. Эти все вещи не является гарантией защиты, необходимо соблюдение правил одевания, снятия одежды, ведь можно будет сделать только хуже себе и персоналу, с которым ты часто работаешь круглые сутки. Следы с лица не исчезают по несколько часов, особенно на голове (твердая рамка щитка), и за ушами, на краях респиратора - ведь он должен плотно прилегать к лицу", - рассказал он.

Но даже после обеспечения защитой медики продолжают заражаться коронавирусом.

Напомним, что ранее полиция возбудила дело из-за нарушения карантина в храме.