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Украину ждет два пика эпидемии: врач заявил о затяжной борьбе с COVID-19

STYLERКоронавирус    22.04.2020 - 07:50
Украину ждет два пика эпидемии: врач заявил о затяжной борьбе с COVID-19
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине будет двумя волнами, и первой мы еще не достигли

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Врачи и ученые делают прогнозы о дальнейшей ситуации в стране с эпидемией и карантином. Так, Сергей Кравченко, глава Национальной медицинской палаты Украины, прогнозирует две вспышки коронавируса. Что об этом известно - в материале Styler.

Так, медик заявил, что Украину ждет два пика коронавируса. Причем первый еще не наступил. Об этом Кравченко рассказал в интервью PavloskyNEWS.

Первого пика COVID-19, по его словам, стоит ждать, когда мы достигнем по официальной статистике 10 тысяч заболевших. А следующая пиковая нагрузка произойдет после того, как в Украине будет уже 60 тысяч больных коронавирусом.

При этом Сергей Кравченко говорит, что официальную статистику в стране можно смело умножать в два с половиной раза. К такому выводу он пришел, ссылаясь на статистику британских медиков. Они установили, что один больной в комнате с десятью людьми способен заразить 2-3 человек.

Кравченко также раскритиковал методы борьбы с коронавирусом, которые сейчас ведет правительство. Речь о протоколе, по которому "легкие" больные лечатся в домашних условиях. К примеру, в Китае всех больных направляли в стационар.

Медик заявил о двух вспышках COVID-19 в Украине (видео: YouTube/PavloskyNEWS)

К слову, недавно врачи назвали признаки того, что вы уже переболели коронавирусом, но можете об этом не догадываться.

Также ученые назвали новую температуру, при которой гибнет коронавирус. Она настолько высока, что простой стирки в стиральной машине - даже при режиме с самой высокой температурой - недостаточно.

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