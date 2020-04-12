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Шарлатанская сказка: Комаровский развеял популярный миф о витамине С

STYLERЖизнь    12.04.2020 - 18:00
Шарлатанская сказка: Комаровский развеял популярный миф о витамине С
Комаровский развеял миф о витамине С и иммунитете (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский рассказал, почему витамин С не укрепляет иммунитет

Евгений Комаровский рассказал, что витамин С не укрепляет организм, а также объяснил причину. Врач утверждает, что медицинская наука данную взаимосвязь не доказала и подобный миф рожден для того, чтобы производители лекарств зарабатывали на этом деньги. Cвоим мнением врач поделился на YouTube-канале.

Витамин С, по словам Комаровского, лечит исключительно одну болезнь - цынгу. А вот способность витамина С укреплять иммунную систему никем не доказана, к тому же, иммунитет не так прост, как кажется.

"Иммунитет - это огромное количество разных звеньев. Кто-то распознает бактерии, кто-то распознает вирусы, кто-то их уничтожает. Какой иммунитет вы собираетесь укреплять? Тот который распознает? Укрепите его - будет много лишних реакций, например, аллергических. Вы будете укреплять иммунитет, который убивает бактерии? Будет очень сильное воспаление. Вы будете укреплять иммунитет, который тормозит воспалительные реакции? Будет длительный воспалительных хронический процесс", - прокомментировал врач.

Комаровский отмечает, что укрепление иммунитета является одной из самых страшных и самых бестолковых с точки зрения биологии сказок.

"Можно сделать так, что у человека будет имунитет к конкретной инфекционной болезни. Например сделать ему прививку и он не будет болеть корью или дифтерией. Но укрепить иммунитет целиком - невозможно! Это шарлатанская сказка, которая позволяет в огромном количестве продавать лекарства для повышения иммунитета", - подытожил доктор.

Комаровский развеял мифы о витамине С

Напомним, что Комаровский жестко "наехал" на священников, которые планируют массовые богослужения с верующими на Пасху в период карантина.

Мы писали, что Комаровский рассказал об очень эффективном дезинфекторе вместо мыла.

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