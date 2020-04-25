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Коронавірус в Україні і світі: експерти розвінчали найпопулярніші міфи про COVID-19

STYLERКоронавірус    25.04.2020 - 10:02
Коронавірус в Україні і світі: експерти розвінчали найпопулярніші міфи про COVID-19
Міфи про лікування коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Фахівці спростували популярні міфи про лікування коронавірусу

Коронавірус в Україні та світі вразив вже понад два з половиною мільйони осіб. В соціальних мережах стало з'являтися багато фейкової інформації про нове захворювання та його лікування. Експерти та вчені вважають такі повідомлення є дуже небезпечними та розвінчали найпопулярніші з них.

Поки вчені всього світу займаються пошуком ліків і вакцини від COVID-19, шахраї в мережі пропонують власні варіанти лікування, які не тільки не допомагають, але і можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, пише ТСН.

Обгортання гарячими рушниками. Нібито обгортання гарячими вологими рушниками підвищують температуру тіла і вбивають віруси. Фахівці пояснили, що такий спосіб нічим не допоможе хворому, а тільки може погіршити стан і відтягнути своєчасне звернення до медиків.

"Якщо ви, наприклад, любите обтиратися вологими рушниками, то робіть це на здоров'я. Але не прив'язуйте це до коронавірусу. Не відволікайтеся від головного. А головне - це мити руки, соціальна дистанція. І головне - якщо у вас є симптоми, щоб ви були ізольовані від решти", - пояснила експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавіна.

Вібрації металевих чаш і церковних дзвонів. Як стверджують псевдоцілителі, вірус вражає поганих людей, оскільки вібрує з ними на одній частоті. Стати хорошою людиною можна з допомогою дзвонів. Найнебезпечніше в таких повідомленнях те, що автори закликають не дотримуватися карантину. Священники радять завантажити собі в інтернеті церковні дзвони та слухати, але не для захисту від коронавірусу, а для душі. А при перших симптомах COVID-19 – звертатися до лікарів.

Полоскання ротової порожнини та горла оцтом і сіллю. Цей міф заснований на тому, що вірус потрапляє в горло і його можна змити гарячою водою або якимись лікувальними розчинами.

"Ми не як у пральній машині можемо все змити з порожнини рота. Взагалі навпаки, якщо ми будемо полоскати розчином, ми можемо нашкодити своєму здоров'ю і викликати алергічну реакцію", - пояснив лікар-лор Денис Берест.

Лимон з содою. Сода фігурує у багатьох рецептах проти страшних хвороб і через неї багато хто навіть відмовляються від традиційних методів лікування онкології. Хоча насправді сода знижує природну протидію людського організму вірусам.

"Щодо соди, дуже спірне питання. Кислотність шлунка повинна бути певних значень. І вона повинна бути кисла. Тому що шлунковий сік виконує ще дезінфекційну функцію. І якщо здоровій людині будемо давати соду, то ми можемо навіть нашкодити", - пояснила дієтолог Карина Дейнеко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський розвіяв популярний міф про вітамін С.

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