Коронавирус в Украине: на международном полумарафоне ввели противоречивые правила

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В международном состязании не смогут принимать участие иностранцы

Обнаружение коронавируса в Украине привело к тому, что киевский 10-й международный полумарафон, запланированный на 4-5 апреля, в этом году пройдет по новым правилам. По данным организаторов, в связи с распространением вируса, пришлось изменить правила мероприятия.

Организаторы сообщили о четырех главных изменениях в регламенте мероприятия. Официальное заявление опубликовано на странице Kyiv Half Marathon в Facebook.

Среди главных изменений, которые, по мнению организаторов, смогут обеспечить участникам полумарафона и волонтерам безопасность:

К участию в старте не будут допущены иностранные спортсмены, в том числе и элитные атлеты.

Все волонтеры и оргкомитет во время мероприятия будут обеспечены одноразовыми перчатками и масками.

Время пребывания участников в стартовых коридорах ограничат до 15 минут (согласно рекомендациям ВОЗ). Каждая волна участников заходить в стартовый коридор отдельно.

Медали на финише будут вручать в руки, а не одевать на шею спортсмена.

"В Run Ukraine создан оперативный штаб, который постоянно мониторит состояние заболеваемости и будет реагировать на изменение эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в официальном заявлении.

Скриншот (facebook.com/Kyiv Half Marathom)

Вместе с тем, в Минздраве допускают введение ограничительных мер в ближайшее время из-за коронавируса. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в соответствии с рекомендацией Кабмина в области вводят ограничения мероприятий с большим скоплением людей. А мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что город рассматривает вопрос о введении карантина согласно рекомендации Минздрава.