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В Украине могут отменить концерты мировых звезд: названа причина

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 15:12
В Украине могут отменить концерты мировых звезд: названа причина
В Украине будут отменять концерты (фото из открытых источников)

В Украине из-за коронавируса запретят массовые скопления людей

Коронавирус в Украине начал сеять небывалую панику и истерику среди наших сограждан. В связи с большой тревогой среди населения, в Министерстве здравоохранения Украины анонсировали ограничительные меры из-за COVID-19.

Первым делом министры хотят запретить массовые скопления людей, а это означает, что будут закрываться школы, также отменяться концерты и фестивали. О данном факте заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в Новых Санжарах.

"В ближайшее время мы, к сожалению, будем вынуждены вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций и спортивных мероприятий. Будем закрывать временно школы, чтобы уменьшить массовые скопления людей", - заявил Ляшко.

Кстати, в медицинском центре "Новые Санжары" Нацгвардии завершился срок карантина эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которых забрали из Ухани. По результатам двухнедельной обсервации у эвакуированных, а также у членов экипажа и команды сопровождения не выявили коронавирус.

Как мы ранее сообщали, коронавирус реже появляется у тех людей, кто курит сигареты. К такому потрясающему открытию пришли ученые. По словам специалистов, курящие люди заболевают им на 20% реже, чем те, кто независим от никотина.

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