Коронавирус в Украине: ситуация в областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине зафиксирован один случай коронавируса, возможно введение ограничений для граждан

Коронавирус в Украине стал причиной для введения ограничений на проведение массовых мероприятий в отдельных регионах. Кроме того, есть вероятность закрытия школ на карантин, в общественном транспорте проводится дезинфекция, подробнее о ситуации в областях - в материале РБК-Украина.

Черновицкая область

Первый случай коронавируса в Украине зафиксирован именно в Черновцах. Инфицировался мужчина, который недавно вернулся из Италии. Мужчина путешествовал вместе с женой, однако у супруги признаков заражения не выявили.

На данный момент в области отменили массовые мероприятия, в частности концерты. Также рассматривается возможность закрытия школ на карантин.

Ровенская область

В Ровно 4 марта госпитализировали студента-медика с подозрением на коронавирус. Молодой человек приехал из Черновцов в Ровно навестить родителей.

Киев и Киевская область

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что во всех детсадах и школах Киева из-за детям ежедневно будут измерять температуру, усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений. В учебные заведения также ограничили доступ родителям.

Также в Киеве подготовили семь больниц для госпитализации пациентов, в случае выявления коронавируса. Также в городе после каждой высадки пассажиров дезинфицируется общественный транспорт. Дезинфекция транспорта началась еще на прошлой неделе.

Харьковская область

Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщал о дополнительных мерах в школах города. В частности, речь шла о введении в учебных заведениях контрольного медосмотра.

Минздрав анонсировал введение ограничений из-за коронавируса

Главный санврач Виктор Ляшко 5 марта анонсировал введение запрета на проведение массовых мероприятий, а также карантина в учебных заведениях. Вместе с тем, он не сообщил когда именно и как долго это может продлиться.