Нардеп Шахов заразил родственницу коронавирусом - СМИ

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Киевской области зафиксирован коронавирус у родственницы депутата

Коронавирус в Украине подцепил еще один человек. Им оказалась женщина, жительница Киевской области, которая ранее контактировала с одним из заболевших. Состояние обоих пациентов врачи оценивают, как "средней тяжести".

По некоторым данным, женщина из Киевской области – это родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого 18 марта подтвердили коронавирус. На данный момент мать народного депутата, а также его супругу изолировали, у них взяли анализы на коронавирус.

Стоит отметить, что сам нардеп Сергей Шахов находится дома в самоизоляции, у него повышена температура. Известно, что он недавно вернулся из-за границы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проверку на коронавирус COVID-2019 должны пройти все люди, которые контактировали с Сергеем Шаховым за последние дни.

Как пишет издание OBOZREVATEL, заболевшая в Киевской области – это жена Сергея Шахова.

"Я не вижу в этом никакой проблемы, и мне кажется, много кто уже переболел этим вирусом. Подозреваю, и дети мои тоже, и родственники. Я чувствую себя относительно хорошо, кашляю немного. С женой тоже все в порядке. Мы находимся в изоляции, лечимся, согласно всем предписаниям врачей", - прокомментировал нардеп.

Стоит отметить, что у народного депутата Шахова – пятеро детей.

Напомним, ранее мы сообщали подробности о всех пациентах с коронавирусом в Украине.