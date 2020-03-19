Коронавирус в Украине: появились подробности о новых зараженных

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

В Украине зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом

Коронавирус в Украине продолжает заражать людей. Так, на утро 19 марта зафиксировано уже 16 случаев инфицирования COVID-19. В Киевской области уже два случая заражения. Один из них - мужчина 44 лет, который недавно был за границей. Позже стало известно, что это нардеп Сергей Шахов. Второй случай был подтвержден 18 марта.

Также коронавирус впервые заиксирован в Донецкой области, а именно в Мариуполе. Об этом написал на своей странице Facebook глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Первый лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в Донецкой области", — написал Кириленко.

COVID-19 обнаружили у 52-летнего мариупольца, который недавно вернулся из Египта.

По словам Кириленко, медики оказывают мужчине помощь - всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением.

Глава Донецкой области обратился к жителям Мариуполя и всей Донецкой области с просьбой сохранять спокойствие и "заботиться о гигиене, в том числе и информационной", доверяя только официально подтвержденным сообщениям.

Напомним, что в Киеве проверяют на инфицирование COVID-19 военного пенсионера. Он рассказал о том, что недавно имел контакт с другом, у которого были симптомы ОРВИ и дети которого приехали из-за границы.