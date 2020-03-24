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Коронавирус в Украине: что делать, если вы заподозрили у себя болезнь

STYLERКоронавирус    24.03.2020 - 17:26
Коронавирус в Украине: что делать, если вы заподозрили у себя болезнь
Как себя вести при подозрении на коронавирус (Фото: freepik)

Медики дали пошаговую инструкцию для украинцев, которые заподозрили у себя коронавирус

Коронавирус в Украине подцепили уже более 90 человек и в стране есть новые подозрения на заражение этой болезнью. Области начинают вводить режим чрезвычайного положения, а вся страна ушла на карантин. Многие заболевшие могут переносить коронавирус бессимптомно или симптомы выражены весьма слабо. Заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко рассказал, что делать украинцам, которые заподозрили у себя коронавирус. Об этом он рассказал на брифинге 24 марта.

Виктор Ляшко отметил, что в первую очередь необходимо срочно связаться со своим семейным врачом. Врач поможет подобрать правильное лечение и тактику ведения пациента с подозрением на коронавирус.

Решение о личном осмотре, госпитализации – принимает лечащий врач. Самостоятельно ехать в больницу не рекомендуется, только при острой необходимости.

"Советуем ограничиться общением только с врачом. Во всех ургентных случаях, в частности, при пневмонии, есть четкие алгоритмы, как доставить человека в медучреждение, которое способно оказать помощь", - отметил Ляшко.

Он добавил, что заниматься самолечением не стоит и при симптомах не стоит затягивать со звонком лечащему врачу. Если нет заполненной декларации со своим лечащим врачом, то можно позвонить на телефоны горячей линии МОЗ.

Коронавирус в Украине: что делать, если вы заподозрили у себя болезньОпределить заболевание коронавирусом можно только с помощью специального теста или лабораторно. Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что тесты будут переданы в больницы, а также семейным врачам.

"Все тесты мы передадим больницам и семейным врачам, которые смогут приезжать к больным с симптомами на коронавирус. Таким образом они смогут делать тесты оперативно", - уточнил Кличко.

Напомним, ранее мы писали о том, что появились рекомендации пациентам, у которых заподозрили заражение коронавирусом.

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