Что делать, если у вас симптомы коронавируса: не бегите в больницу!

Не стоит бежать в больницу с симптомами COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Если у вас симптомы коронавируса, не бегите в инфекционную больницу

Коронавирус в Украине инфицировал 73 человека, из них трое людей умерли. COVID-19 продолжает распространяться среди населения, так как многим начали делать тесты, которые показывают наличие инфекций. Украинцам посоветовали в случае обнаружения у себя симптомов COVID-19 не бежать сразу в больницу, а оставаться дома. Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения и медицинских услуг Черкасского городского совета Олег Стадник, обращаясь к черкащанам.

"Любые призывы здоровым людям идти в инфекционную больницу, чтобы сделать тесты, неправильные! Там могут лежать люди с другими заболеваниями, тоже опасными и инфекционными. Поэтому идти туда и требовать от врачей делать тесты, это не только бессмыслица, но и в определенной степени самоубийство", - сказал врач.

По словам Стадника, первым делом человеку с симптомами COVID-19 нужно позвонить своему семейному врачу и придерживаться его рекомендаций. Если через 2-3 дня человеку не станет лучше, необходимо вызывать скорую помощь.

Если врачи сочтут нужным, они привезут пациента в инфекционную больницу. Здесь ему сделают тест на грипп, потом проведут экспресс-тест на коронавирус. Только после этого делают тест, который передают в лабораторию. И уже там окончательно подтвердят или снимут этот диагноз.

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