Коронавірус в Україні: що робити, якщо ви запідозрили у себе хворобу

Як себе вести при підозрі на коронавірус (Фото: freepik)

Медики дали покрокову інструкцію для українців, які запідозрили у себе коронавірус

Коронавірус в Україні підчепили вже понад 90 людей, і в країні є нові підозри на зараження цією хворобою. Області починають вводити режим надзвичайного стану, а вся країна пішла на карантин. Багато хворих можуть переносити коронавірус безсимптомно або симптоми виражені досить слабо. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що робити українцям, які запідозрили у себе коронавірус. Про це він розповів на брифінгу 24 березня.

Віктор Ляшко зазначив, що в першу чергу необхідно терміново зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. Лікар допоможе підібрати правильне лікування і тактику ведення пацієнта з підозрою на коронавірус.

Рішення про особистий огляд, госпіталізацію – приймає лікуючий лікар. Самостійно їхати в лікарню не рекомендується, лише при гострій потребі.

"Радимо обмежитися спілкуванням тільки з лікарем. У всіх ургентних випадках, зокрема, при пневмонії, є чіткі алгоритми, як доставити людину в медустанову, яка здатна надати допомогу", - зазначив Ляшко.

Він додав, що займатися самолікуванням не варто і при симптомах не варто затягувати зі дзвінком до лікаря. Якщо немає заповненої декларації зі своїм лікуючим лікарем, то можна зателефонувати на телефони гарячої лінії МОЗ.

Визначити захворювання коронавірусом можна тільки за допомогою спеціального тесту або лабораторно. Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що тести будуть передані в лікарні, а також сімейним лікарям.

"Всі тести ми передамо лікарням і сімейним лікарям, які зможуть приїжджати до хворих з симптомами на коронавірус. Таким чином вони зможуть робити тести оперативно", - уточнив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися рекомендації пацієнтам, у яких запідозрили зараження коронавірусом.