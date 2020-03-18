Коронавирус в Украине: как чувствует себя больной из Киева

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Житель Киевской области с коронавирусом находится в изоляции

Коронавирус в Украине убил уже двоих человек. Первым зараженным в Киевской области оказался мужчина. Он вернулся из-за границы некоторое время назад и после этого почувствовал себя плохо. Сейчас над пациентом ведется санитарный контроль со стороны врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городской администрации в Facebook.

Когда мужчина почувствовал себя плохо, он обратился в частную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Близкие пациента также находятся на самоизоляции. Медики обращают внимание, что от своевременного обращения к врачу может зависеть жизнь и здоровье.

Отметим, по состоянию на утро 18 марта в Украине зафиксировано 14 случаев COVID-19 (Черновицкая область - 10 (1 летальный), Киевская область - 3, Житомирская - 1 (летальный).

Кстати, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации. Ситуацию в Киевской области классифицировали как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня" и приняли решение временно ввести на территории области режим чрезвычайной ситуации.