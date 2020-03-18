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Коронавірус в Україні: як почуває себе хворий з Києва

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 12:37
Коронавірус в Україні: як почуває себе хворий з Києва
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Мешканець Київської області з коронавірусом знаходиться в ізоляції

Коронавірус в Україні вбив вже двох людей. Першим зараженим в Київській області виявився чоловік. Він повернувся з-за кордону деякий час назад і після цього відчув себе погано. Зараз над пацієнтом ведеться санітарний контроль з боку лікарів. Про це повідомили в прес-службі Київської міської адміністрації в Facebook.

Коли чоловік відчув себе погано, він звернувся в приватну клініку. Там у нього взяли аналізи, які доставили в центральну вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я МОЗ України, де і підтвердився факт наявності коронавіруса.

Близькі пацієнта також знаходяться на самоізоляції. Медики звертають увагу, що від своєчасного звернення до лікаря може залежати життя і здоров'я.

Зазначимо, станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків COVID-19 (Чернівецька область - 10 (1 летальний), Київська область - 3, Житомирська - 1 (летальний).

До речі, у Київській області ввели режим надзвичайної ситуації. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації. Ситуацію в Київській області класифікували як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" і прийняли рішення тимчасово ввести на території області режим надзвичайної ситуації.

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