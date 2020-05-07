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Коронавирус стал еще опаснее: появился агрессивный тип COVID-19

STYLERКоронавирус    07.05.2020 - 10:42
Коронавирус стал еще опаснее: появился агрессивный тип COVID-19
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус мутировал в более 14 штаммов и стал более опасным для человека

Коронавирус COVID-19 мутировал и стал еще опаснее. Такое заявление сделали ученые из США, рассказав, что свойство вируса к мутациям сильно усложняет создание вакцины против него.

Отчет группы исследователей из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США (LANL) был опубликован на портале BioRxiv.

Ученые в процессе изучения штамма SARS-CoV-2, который вызвал пандемию коронавируса, обнаружили 14 новых мутаций. Эти изменения касаются S-протеина, что являет собой многокомпонентную молекулу, позволяющую коронавирусу проникать в клетки носителя.

В результате мутации, полагают ученые, штаммы можно разделить на два типа. Первый тип - более агрессивный - к нему отнесли 70% проанализированных образцов, оставшиеся 30% относятся к менее агрессивному типу.

Ранее ученые из Китая заявляли, что более агрессивный и смертельно опасный тип коронавируса поразил Западную Европу, восточное побережье США и Ухань на ранних стадиях вспышки эпидемии.

Ранее мы писали, что у коронавируса появился новый симптом, который очень важно вовремя заметить. Он проявляется еще до начала кашля и температуры.

Также сообщалось, что уже семь стран во всем мире смогли излечиться от коронавируса.

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