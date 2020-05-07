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Коронавірус став ще небезпечніше: з'явився агресивний тип COVID-19

STYLERКоронавірус    07.05.2020 - 10:42
Коронавірус став ще небезпечніше: з'явився агресивний тип COVID-19
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус мутував у більш 14 штамів і став більш небезпечним для людини

Коронавірус COVID-19 мутував і став ще небезпечніше. Таку заяву зробили вчені з США, розповівши, що властивість вірусу до мутацій сильно ускладнює створення вакцини проти нього.

Звіт групи дослідників з Лос-Аламоської національної лабораторії в США (LANL) був опублікований на порталі BioRxiv.

Вчені в процесі вивчення штаму SARS-CoV-2, який викликав пандемію коронавірусу, виявили 14 нових мутацій. Ці зміни стосуються S-протеїну, що являє собою багатокомпонентну молекулу, яка дозволяє коронавірусу проникати в клітини носія.

В результаті мутації, вважають вчені, штами можна розділити на два типи. Перший тип - більш агресивний - до нього віднесли 70% проаналізованих зразків, решта 30% належать до менш агресивного типу.

Раніше вчені з Китаю заявляли, що більш агресивний і смертельно небезпечний тип коронавірусу вразив Західну Європу, східне узбережжя США і Ухань на ранніх стадіях спалаху епідемії.

Раніше ми писали, що у коронавірусу з'явився новий симптом, який дуже важливо вчасно помітити. Він проявляється ще до початку кашлю і температури.

Також повідомлялося, що вже сім країн в усьому світі змогли вилікуватися від коронавірусу.

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