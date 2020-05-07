Мир избавляется от коронавируса: уже семь стран победили болезнь

Коронавирус в мире (коллаж: РБК-Украина)

Пандемию коронавируса смогли преодолеть уже в семи странах

Коронавирус в мире удалось побороть уже в семи странах. В некоторых из них обошлось без летальных случаев, а где-то жертвы были. Но на сегодня, 7 мая, у них нет больше ни одного активного случая COVID-19. Какие страны больше не болеют коронавирусом - в материале Styler.

Статистические данные по коронавирусу в мире предоставил Университет Джонса Хопкинса.

Первым "победителем" коронавируса стала Гренландия, которая без новых случаев COVID-19 с 4 апреля. Всего было обнаружено 11 случаев (на острове живет более 57 тысяч человек).

Белиз - малонаселенное государство в Центральной Америке (около 400 тысяч жителей) также избавилось от эпидемии. Там заболело 18 человек, двое из них, к сожалению, не выжили.

Добрался коронавирус и до Фолклендских островов, где на почти 3 тысячи населения было 13 случаев. Все заболевшие жители выздоровели, и острова, где пингвинов больше, чем людей, возвращаются к своей прежней жизни.

Суринам - небольшое государство в Южной Америке, что находится по соседству с Бразилией, тоже больше не болеет. Из около 600 тысяч жителей там перенесло коронавирус 10 человек, один из них, к сожалению скончался.

На островном государстве Папуа-Новая Гвинея (Океания, рядом с Австралией) также больше нет ни одного случая. Хотя в стране живет более 7 миллионов человек, заболело коронавирусом только 8, все они уже выздоровели.

Остров в Карибском море также отчиталось об отсутствии активных случаев болезни. Это Сен-Барт, где живет чуть больше 9 тысяч человек. На острове заболело 6 человек, все они выздоровели. Здесь коронавируса нет уже достаточно давно - со второй половины апреля.

Еще один остров в Карибском море - Ангилья - тоже больше не болеет коронавирусом. Всего там зафиксировали три случая (население - 60 тысяч), все пациенты выздоровели.

Эти страны уже победили коронавирус (скрин: worldometers.info)

Ранее в этом списке была и Мавритания, которая даже официально отчиталась, что коронавируса у них больше нет, и все благодаря жестким карантинным мерам. Но после того, в стране зафиксировали еще случаи болезни.

Ранее мы писали, что у коронавируса появился еще один симптом, который важно не пропустить, потому что он возникает до кашля и температуры.