Коронавирус распространяется в Украине: как сделать антисептик дома

Коронавирус в Украине выявили уже у троих людей - двух мужчин и одной женщины. Украинцы начали опустошать аптеки и магазины, раскупая маски и антисептики для дезинфекции рук. Если антисептик нет возможности купить, его можно изготовить дома из простых компонентов. Как защитить себя от COVID-19 - в материале Styler.

Медики из ВОЗ рассказали, как сделать антисептик дома. Для этого понадобятся ингредиенты, которые продаются в аптеках Украины:

этиловый спирт - 833 мл,

перекись водорода - 42 мл,

глицерин - 15 мл.

Эти компоненты нужно смешать, добавив немного дистиллированной или кипяченой воды. В результате должно получится около литра антисептика, который можно будет разлить по емкостям и раздать своим близким.

Таким средством можно пользоваться для гигиены рук, если у вас нет возможности вымыть руки с мылом, а обработать руки надо.

В ВОЗ также порекомендовали обрабатывать этим средством руки не менее 30 секунд, особое внимание уделяя зоне под ногтями.

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Напомним, что ВОЗ объявила коронавирусную инфекцию COVID-19 пандемией.