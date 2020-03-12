ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине два новых случая коронавируса: что известно о зараженных

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 19:44
В Украине два новых случая коронавируса: что известно о зараженных
Коронавирус в Украине выявили еще у двоих людей (фото: РБК-Украина)

Коронавирус диагностировали еще у двоих людей в Украине

Коронавирус в Украине диагностировали еще у двоих человек. Один из них относится к группе риска. Об этом официально сообщили в Минздраве. Что известно об инфицированных - в материале Styler.

Вечером в четверг, 12 марта, было объявлено, что коронавирус COVID-19 был диагностирован у женщины пенсионного возраста из Житомирской области. Как известно, с возрастом повышается вероятность осложнений и возникновения смертельно опасной вирусной пневмонии.

Второй случай коронавирусной инфекции - у мужчины из Черновицкой области. Его жена находилась в Италии на протяжении последних 14 дней.

"Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами. Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, сейчас его состояние удовлетворительное", - сказано в сообщении Минздрава.

В Украине два новых случая коронавируса: что известно о зараженных

Коронавирус в Украине выявили еще у двух человек (скрин: Telegram/Минздрав)

Напомним, что более всего рискуют заразиться и получить осложнения из-за коронавируса пожилые люди, а также люди с хроническими болезнями: диабет, заболевания сердца и легких.

В Украине два новых случая коронавируса: что известно о зараженных

Коронавирус в Украине - группы риска (фото: Минздрав)

Читайте также о том, когда в Украине по мнению медиков ждать вспышки коронавируса, и с чем связаны такие опасения.

В Черновицкой области госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус В Италии у украинки подтвердили коронавирус, она в тяжелом состоянии
Новости Украины Коронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь