Коронавирус и рак легких: врач объяснил, как не спутать болезни

Симптомы коронавируса и аллергии, сезонного гриппа и рака легких очень похожи, в результате чего вызывают трудности с диагностикой заболеваний.

Наиболее распространенными проявлениями коронавируса и рака легких является постоянный кашель, боль в груди и затрудненное дыхание. Как правильно отличить в период пандемии рак легких от коронавирус рассказал врач Роберт Ринтул, пишет The Sun.

Председатель британской ассоциации по борьбе с раком легких говорит, что оба заболевания необходимо диагностировать на ранних этапах. Несмотря на похожие симптомы у коронавируса и рака легких, по его словам, есть несколько соновных отличий.

При COVID-19 более характерны потеря запаха или вкуса, также поднимается температура.

Что касается рака легких, характерными признаками являются длительный кашель, который не прекращается в течение трех или более недель, существенная и резкая потеря веса, чувство усталости.

Также во время онкологии следует немедленно бить тревогу, если кашель сопровождается кровью.

"Сухой кашель с одышкой, лихорадкой, болью в мышцах и потерей обоняния и вкуса - вполне может быть COVID-19. Однако, если наблюдается непонятный постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки - это может быть рак легких", - пояснил медик.

Врач добавил, что коронавирус стремительно проявляется, а рак развивается постепенно, в течение нескольких недель или месяцев.

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