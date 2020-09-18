ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Как отличить коронавирус от гриппа: запомните все симптомы

Пятница 18 сентября 2020 10:17
Как отличить коронавирус от гриппа: запомните все симптомы
Как отличить COVID-19 от гриппа и других заболеваний (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Специалист рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа и других сезонных заболеваний

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами других вирусных заболеваний, в том числе и гриппа. Перепутать признаки заболеваний очень легко, и при малейшем кашле и насморке люди начинают подозревать COVID-19.

Первые симптомы коронавируса, простуды, гриппа, сезонной аллергии и даже астмы – очень похожи. Уляна Супрун рассказала на своей странице в Facebook, чем отличаются все эти болезни и призвала в любом случае консультироваться с лечащим врачом.

Симптомы COVID-19

  • Повышенная температура тела
  • Сухой кашель
  • Усталость
  • Потеря вкуса и запаха

Немного реже бывают такие симптомы: одышка, боль в мышцах, боль в горле, диарея, заложенность носа, озноб и головная боль.

У некоторых людей симптомы бывают слабо выражены или практически незаметны. Но они заразны и могут передать вирус другим людям. В зоне риска находятся люди старше 60 лет и люди любого возраста с заболеваниями легких, сердца, диабетом или болезнями иммунной системы.

Симптомы гриппа

  • Болезнь проявляется резко
  • Высокая температура, озноб
  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Усталость
  • Боль в горле
  • Насморк или заложенный нос
  • Боль в горле
  • Боль в мышцах или ломота в теле
  • Тошнота или диарея (чаще у детей)

Единственный симптом, который отличает COVID-19 от гриппа – это потеря ощущения вкуса и запаха. Также эксперты отмечают, что затрудненное дыхание при гриппе бывает редко.

Для установления точного диагноза необходимо провести тестирование, так как на основании внешних признаков точный диагноз поставить невозможно.

От гриппа существуют вакцины. Они не защищают на 100%, но при заражении пациент перенесет болезнь легко и без осложнений.

Также Супрун напомнила симптомы обычной простуды:

  • Симптомы проявляются постепенно
  • Заложенный нос
  • Головная боль
  • Боль в мышцах
  • Кашель, чихание
  • Повышение температуры тела до 37 -37,5

Симптомы сезонной аллергии

  • Кашель
  • Одышка или затрудненное дыхание
  • Головная боль
  • Боль в горле
  • Усталость
  • Заложенность носа и насморк
  • Слезливость в глазах и зуд

При сезонной аллергии обычно нет повышения температуры, диареи, болей и ломоты в теле, тошноты и рвоты.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказал, сколько времени пациент с COVID-19 опасен для окружающих.

А также рассказывали о том, что медики заявили, что люди могут одновременно болеть коронавирусом и гриппом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус COVID-19КоронавирусГрипп
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь