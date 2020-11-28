Коронавірус і рак легенів: лікар пояснив, як не сплутати хвороби

Симптоми коронавірусу і алергії, сезонного грипу й раку легенів дуже схожі, у результаті чого викликають труднощі з діагностикою захворювань.

Найпоширенішими проявами коронавірусу і раку легенів є постійний кашель, біль у грудях і утруднене дихання. Як правильно відрізнити в період пандемії рак легенів від коронавірусу розповів лікар Роберт Рінтул, пише The Sun.

Голова британської асоціації по боротьбі з раком легенів каже, що обидва захворювання необхідно діагностувати на ранніх етапах. Попри схожі симптоми у коронавірусу і раку легенів, за його словами, є ряд ключових відмінностей.

При COVID-19 більш характерними є втрата запаху або смаку, також підіймається температура.

Що стосується раку легенів, характерними ознаками є тривалий кашель, який не припиняється протягом трьох або більше тижнів, суттєва і різка втрата ваги, відчуття втоми.

Також під час онкології негайно слід бити на сполох, якщо кашель супроводжується кров'ю.

"Сухий кашель із задишкою, лихоманкою, болем в м'язах і втратою нюху і смаку - цілком може бути COVID-19. Однак, якщо спостерігається незрозумілий постійний кашель протягом трьох або більше тижнів, можливо, ви втратили частину ваги, відчуваєте втому, кашляєте кров'ю або отримуєте повторні зараження органів грудної клітини - це може бути рак легенів", - пояснив медик.

Лікар додав, що коронавірус стрімко проявляється, а рак розвивається поступово, протягом декількох тижнів або місяців.

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