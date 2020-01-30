Коронавирус повлиял на доставку AliExpress: все подробности

Коронавирус из Китая стал причиной отмены доставки AliExpress (фото: kadena.af.mil)

Покупатели не могут получить свои заказы, потому что AliExpress временно отменил их доставку

Коронавирус из Китая продолжает распространятся и уже зафиксирован в семи странах. Китайские продавцы, которые продают свои товары через глобальную виртуальную площадку AliExpress, остановили доставку из-за вспышки смертельного вируса в Китае.

Сообщения об отмене доставки начали получать жители Киева. В сообщении говорится, что товар не может быть отправлен из Китая из-за эпидемии коронавируса. При этом продавцы уверяют, что вернут деньги как можно скорее.

Сообщение от AliExpress (фото: vesti.ua)

Стоит отметить, что украинцы очень часто заказывают товары из Китая, поскольку они в несколько раз дешевле, чем у нас. Чаще всего товары приобретаются через AliExpress. За первые 10 месяцев 2019 года в Украину почтой доставили более 20 миллионов посылок с товарами из Китая. Об этом сообщают Vesti.

В связи с распространением смертельного вируса из Китая украинцам стало интересно, можно ли заразится через посылку. Эксперт по вирусологии Михаил Щелканов заявил, что китайский вирус мутирует и становится более устойчивым к изменениям окружающей среды.

Он считает, что маленькие капли вируса при кашле и чихании могут передаваться через предметы обихода. И если кто-то потрогает такие предметы, то вполне реально, что может заразится.

Но в AliExpress опровергли такое опасение. В компании заявили, что случаев заражения вирусом через посылки товаров не было, и возбудитель болезни очень чувствителен к изменениям окружающей среды, поэтому не может долго существовать без носителя. А доставка из Китая в Украину занимает не малое время.