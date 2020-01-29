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Эвакуация украинцев из Китая: стало известно, сколько там застряло наших граждан

STYLERЖизнь    29.01.2020 - 22:02
Эвакуация украинцев из Китая: стало известно, сколько там застряло наших граждан
Украинцы застряли в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Посольство предоставило данные о количестве украинцев, которые оказались в зараженной зоне

Смертельный коронавирус уже унес жизни 132 человек и болезнь начала распространяться намного быстрее. По состоянию на 29 января, новым вирусом заболели уже более шести тысяч человек. Многие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Китая и некоторым приходится отправляться на двухнедельный карантин, так как китайские медики предполагают, что инкубационный период вируса от 2 до 14 дней.

По данным издания "Ракурс" в Китае, в заблокированной провинции Хубей оказалось 50 граждан Украины. Из-за нового коронавируса 2019-nCoV в городе Ухань, они оказались отрезаны от всего мира.

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубей (49 человек в Ухани, еще один человек – в городе Сяньян и еще один – в городском повете Чжунсян города Цзинмень)", - говорится в официальном сообщении посольства.

Также отмечается, что количество граждан, которые обратились в консульский отдел с заявлением приема на временный консульский учет по состоянию на 29 января – 93 человека. По закону, прием украинских граждан на консульский учет происходит добровольно, за исключением детей, которых усыновили иностранцы или граждане Украины, которые постоянно проживают за границей.

Стоит отметить, что украинская авиакомпания МАУ сообщила о том, что совершит два рейса Киев-Санья, чтобы забрать граждан Украины, которые находились в Китае на отдыхе. Первый рейс будет совершен 30 января, второй – 3 февраля.

"Эти перелеты для того, чтобы забрать украинских туристов, у которых завершился период путешествия. У них был тур. Они ездили отдыхать. Чтобы из забрать, будут лететь 2 пустых самолета. Туда будет лететь пустой самолет Киев-Санья, а и из Санья уже с туристами", - отметили в МАУ и добавили, что после 3-го февраля рейсы осуществляться ни в Китай, ни из него – не будут.

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