Коронавірус вплинув на доставку AliExpress: усі подробиці

Коронавірус з Китаю став причиною скасування доставки AliExpress (фото: kadena.af.mil)

Покупці не можуть отримати свої замовлення, тому що AliExpress тимчасово скасував їх доставку

Коронавірус з Китаю продовжує поширюватися і вже зафіксований у семи країнах. Китайські продавці, які продають свої товари через глобальний віртуальнтй майданчик AliExpress, зупинили доставку через спалах смертельного вірусу в Китаї.

Повідомлення про скасування доставки почали отримувати мешканці Києва. У повідомленні говориться, що товар не може бути відправлений з Китаю через епідемії коронавіруса. При цьому продавці запевняють, що повернуть гроші якомога швидше.

Повідомлення від AliExpress (фото: vesti.ua)

Варто зазначити, що українці дуже часто замовляють товари з Китаю, оскільки вони в кілька разів дешевше, ніж у нас. Найчастіше товари купуються через AliExpress. За перші 10 місяців 2019 року в Україну поштою доставили більше 20 мільйонів посилок з товарами з Китаю. Про це повідомляють Vesti.

У зв'язку з поширенням смертельного вірусу з Китаю українцям стало цікаво, чи можна заразиться через посилку. Експерт з вірусології Михайло Клацання заявив, що китайський вірус мутує і стає більш стійким до змін навколишнього середовища.

Він вважає, що маленькі краплі вірусу при кашлі та чханні можуть передаватися через предмети побуту. І якщо хтось доторкнеться до таких предметів, то цілком реально, що може заразиться.

Але в AliExpress спростували таке побоювання. У компанії заявили, що випадків зараження вірусом через посилки товарів не було, і збудник хвороби дуже чутливий до змін навколишнього середовища, тому не може довго існувати без носія. А доставка з Китаю в Україну займає не малий час.