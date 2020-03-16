Коронавирус подтвердился еще у двоих украинцев: что о них известно

Коронавирус подтвердился еще у двух украинцев (Коллаж РБК-Украина)

У двух граждан Украины в Польше подтвердился диагноз коронавирус

Коронавирус продолжает заражать граждан Украины и стало известно еще о двух случаях на территории соседей – в Польше. Коронавирусная инфекция подтвердилась у украинца, который находится в городе Цешин, Польша, а также у украинца из города Тыхы, на юге Польши.

Как сообщает пресс-секретарь воеводы Силезского воеводства Алина Кухажевская, один украинец приехал в Польшу из Германии, а второй – из Украины, пишет польское издание Wprost.pl.

"Пациент с инфекционной больницы в Цешине изолирован в домашних условиях. Его состояние нормальное, он вернулся из Германии. Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", - сообщила Кухажевская и добавила, что украинцы – это мужчина и женщина среднего возраста.

На данный момент в Польше подтверждено 25 случаев заражения коронавирусом. 9 пациентов из провинции Нижняя Селезия, 5 человек из провинции Мазовецкое (Варшава), еще 3 человека из Калиша и Познани, 2 человека в Ополе и два человека в Лодзе.

Известно, что только один заболевший находится в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Часть заболевших была госпитализирована, часть – находится в домашней изоляции под постоянным присмотром медиков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине увеличилось количество пациентов, у которых подтвердился коронавирус.